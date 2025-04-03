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Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Дипломаты Узбекистана и России обменялись оценками угроз биобезопасности в Центральной Азии, сообщает МИД РФ.

Источник: Совет Федерации РФ

В Москве состоялись узбекско-российские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности в Центральной Азии, а также в мире. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

говорится в сообщении

Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.