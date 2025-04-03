Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА

В Москве состоялись узбекско-российские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности в Центральной Азии, а также в мире. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.