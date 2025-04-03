Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА

Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.