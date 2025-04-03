Денис Паслер вручил свердловчанам государственные награды

Об этом сообщает Департамент информационной политики.
«Считаю добрым знаком, что моё возвращение в родной регион в новом статусе по сути начинается именно с вручения заслуженных наград своим землякам, — сказал Денис Паслер. — Невозможно представить такую профессию, которая не покорилась бы уральцам. Вы везде добиваетесь выдающихся успехов и общественного признания».
Награды были вручены почти четырем десяткам человек. Значимым событием стало присвоение почётного звания посмертно лётчику-асу Игорю Родобольскому.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов, мастер отделения АО СУМЗ Антон Дрягин, главный научный сотрудник ФГБУ науки Института металлургии УрО РАН Константин Шуняев.
Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артистке балета «Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета» Елене Воробьевой, артисту Уральского академического филармонического оркестра Рудольфу Почтареву. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» — врачу «Свердловского областного онкологического диспансера» Александру Шершеверу. «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — главному научному сотруднику Института философии и права УрО РАН Ольге Русаковой.
«МК-Урал» ранее писал, что в сквере на проспекте Ленина Екатеринбурга открыли аллею лучших педагогов дополнительного образования. Всего представлено 64 специалиста, которые представляют все районы города.
На аллее представлены педагоги, которых выбирали, исходя из наград, званий, мнения коллег, воспитанников и родителей.