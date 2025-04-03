Денис Паслер вручил свердловчанам государственные награды

«Считаю добрым знаком, что моё возвращение в родной регион в новом статусе по сути начинается именно с вручения заслуженных наград своим землякам, — сказал Денис Паслер. — Невозможно представить такую профессию, которая не покорилась бы уральцам. Вы везде добиваетесь выдающихся успехов и общественного признания».