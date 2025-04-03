Минниханов и Рахмон обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил 77,3 млн долларов США, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года. Однако обе стороны согласны с тем, что эти объемы не отражают полного потенциала взаимного сотрудничества. Визит Рустама Минниханова, сопровождаемого деловыми кругами Татарстана, должен стать толчком для дальнейшего роста товарооборота. На сегодняшний день несколько татарстанских предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию, включая грузовые автомобили, автомобильное топливо, а также нефть и нефтехимию.