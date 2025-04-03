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Паслер анонсировал повышенные выплаты свердловским ветеранам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля, УралПолит.Ru. Власти начали перечислять ветеранам Среднего Урала повышенные региональные выплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.

В целом выплаты получат более 6,7 тысяч ветеранов. Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 25 тысяч рублей, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и участникам ВОВ, не входившим в состав действующей армии — по 10 тысяч рублей.

«Все средства будут перечислены до конца месяца, этот вопрос находится под моим личным контролем. Важно, чтобы ни один ветеран не остался без внимания, каждый получил всю необходимую помощь и поддержку», — заявил Паслер.