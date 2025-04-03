Паслер анонсировал повышенные выплаты свердловским ветеранам

В целом выплаты получат более 6,7 тысяч ветеранов. Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 25 тысяч рублей, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и участникам ВОВ, не входившим в состав действующей армии — по 10 тысяч рублей.