Мэр Сергей Петрин рассказал о восстановлении газонов в Воронеже: специалисты прошли обучение

Ранее коммунальщиками была освоена теория, а буквально накануне для «учащихся» провели практику, чтобы показать основные принципы подготовки грунта, процесс посева семян, внесения в почву удобрений. Об этом мэр Сергей Петрин рассказал в среду, 2 апреля, в своем telegram-канале. Помимо прочего, в процессе работ специалисты получили необходимые рекомендации по выбору материалов для работы — это тоже имеет важное значение.
Там, где была посеяна трава, уже через неделю должны взойти ростки. А если погодные условия окажутся благоприятны, то есть не будет сильной жары или дождей, способствующих возникновению чрезмерной влажности, то примерно через три недели проведут покос. Это станет первым шагом к формированию правильного газона.
«Предстоит немалая работа по организации газонов на всей территории Воронежа. Буду благодарен, если горожане помогут нам сохранять эти зеленые площадки», — отметил Сергей Петрин.
Градоначальник напомнил, что с 1 апреля в городе начали работу специальные комплексы фото и видеофиксации нарушений, с помощью которых в том числе будут отслеживать автомобилистов, паркующихся на газонных частях. Если раньше в распоряжении муниципалитета был всего один такой комплекс, то теперь к нему закупили еще шесть систем. Благодаря этому мониторить ситуацию в каждом районе планируют ежедневно. На базе управления дорожного хозяйства для работы в этом направлении сформировали отдельный отдел.
Как ранее заявлял глава регионального центра, комплексы также позволят отслеживать нерадивых автомобилистов, которые оставляют личный транспорт возле контейнерных площадок или перегораживают доступ к ним мусоровозам, из-за чего последние не могут работать. Практика показывает, что использование автоматических систем весьма эффективно позволяет бороться и с теми, и с другими нарушениями.