Мэр Сергей Петрин рассказал о восстановлении газонов в Воронеже: специалисты прошли обучение

Градоначальник напомнил, что с 1 апреля в городе начали работу специальные комплексы фото и видеофиксации нарушений, с помощью которых в том числе будут отслеживать автомобилистов, паркующихся на газонных частях. Если раньше в распоряжении муниципалитета был всего один такой комплекс, то теперь к нему закупили еще шесть систем. Благодаря этому мониторить ситуацию в каждом районе планируют ежедневно. На базе управления дорожного хозяйства для работы в этом направлении сформировали отдельный отдел.