Власти США запретили госслужащим в Китае романтические отношения с гражданами КНР

Как пишет издание, летом 2024 года для госслужащих в КНР была введена политика, запрещающая американскому персоналу какие-либо отношения с гражданами Китая, которые работали в посольстве и консульствах США. В январе 2025 уходящий с поста Николас Бернс ввел полный запрет, указывает AP.
Исключения допустимы лишь для тех, кто вступил в романтические отношения до введения соответствующего запрета, однако для этого нужно подать специальную заявку. Если ее отклонят, следует либо покинуть занимаемую должность, либо выйти из отношений.
«Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась», — говорится в тексте.
В конце ноября CNN сообщал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.