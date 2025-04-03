Общественную палату Челябинска возглавила преподаватель ЮУрГУ

Сегодня, 3 апреля, на первом заседании Общественной палаты Челябинска избрали руководство организации. Председателем избрана преподаватель экономики Южно-Уральского госуниверситета Анастасия Лапо.
Ее заместителями стали учредитель «Фонда 2020», супруга губернатора Ирина Текслер, главный научный сотрудник Южно-Уральского института искусств Анна Таскаева и председатель Совета ветеранов УВД, полковник милиции в отставке Александр Кокшин.
В ЮУрГУ Анастасия Лапо занимает должность заместителя по воспитательной работе директора высшей школы экономики и управления.
— Всегда была абсолютно убеждена в том, что гражданское общество — это ключевой инструмент для того, чтобы эффективно налаживать взаимодействие с органами власти, — сказала она. — Мы с вами найдем те решения, которые будут способствовать социальному и экономическому развитию нашего города.