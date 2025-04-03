Общественную палату Челябинска возглавила преподаватель ЮУрГУ

— Всегда была абсолютно убеждена в том, что гражданское общество — это ключевой инструмент для того, чтобы эффективно налаживать взаимодействие с органами власти, — сказала она. — Мы с вами найдем те решения, которые будут способствовать социальному и экономическому развитию нашего города.