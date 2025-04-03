Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков покидает свой пост

По словам господина Яменскова, решение об уходе принято им самостоятельно, а новая должность не связана с работой в исполнительных органах власти.
В администрации Новороссийска он работал с 2012 года, начав карьеру помощником главы муниципалитета по вопросам безопасности и антикоррупционной деятельности. В 2014 году возглавил управление по взаимодействию с правоохранительными органами, а в 2017-м занял пост вице-мэра. Курировал экономику, финансы, транспорт, гражданскую оборону и взаимодействие с силовыми структурами.
В феврале 2025 года его обязанности, за исключением сферы ЖКХ, передали другому заместителю главы города Александру Гаврикову.