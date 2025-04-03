Крым готов расширять рынок продовольствия — Аксенов

Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, ранее сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25−30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.