Крым готов расширять рынок продовольствия — Аксенов

«Среди главных задач органов власти республики остается обеспечение продовольственной безопасности, сбалансированной и приемлемой для жителей Крыма ценовой политики на продукты питания, комфортных условий для бизнеса», — написал глава Крыма в Telegram-канале по итогам встречи с коллегами из Министерства промышленности и торговли РФ и Государственной Думы.
Они обсудили круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.
Аксенов подчеркнул, что Крым готов предоставить площадки для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли.
«Будем рады, если в результате совместных усилий удастся реализовать новые проекты, которые будут востребованы как в Крыму, так и во всей России», — добавил глава республики.
Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, ранее сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25−30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.