В Красноярске отметили День единения народов России и Белоруссии

Сегодня в России насчитывается более полумиллиона белорусов, в Красноярском крае их — около 10000. Большинство из них — потомки переселенцев, хлынувших в Енисейскую губернию на строительство Транссибирской железной дороги. Повлияла тогда на прибытие в Сибирь белорусов и Столыпинская аграрная реформа. Именно в этот период возникли десятки белорусских поселков в Ачинском, Красноярском и Канском уездах Енисейской губ. Помимо притока земледельцев численность белорусов в регионе резко возрастает из-за беженцев и эвакуированных в годы Первой мировой войны. Общее их число достигло к 1920 г. почти 30 тыс. чел. В середине 1920-х гг. белорусы составляли большинство жителей 27 сел, 197 деревень, 89 поселков и 434 хуторов. На их долю приходилась почти треть всех крупных национальных поселений Красноярского края. В ряде районов проживания белорусов их доля достигала 10 процентов населения.