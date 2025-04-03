В Красноярске отметили День единения народов России и Белоруссии

Сегодня в России насчитывается более полумиллиона белорусов, в Красноярском крае их — около 10000. Большинство из них — потомки переселенцев, хлынувших в Енисейскую губернию на строительство Транссибирской железной дороги. Повлияла тогда на прибытие в Сибирь белорусов и Столыпинская аграрная реформа. Именно в этот период возникли десятки белорусских поселков в Ачинском, Красноярском и Канском уездах Енисейской губ. Помимо притока земледельцев численность белорусов в регионе резко возрастает из-за беженцев и эвакуированных в годы Первой мировой войны. Общее их число достигло к 1920 г. почти 30 тыс. чел. В середине 1920-х гг. белорусы составляли большинство жителей 27 сел, 197 деревень, 89 поселков и 434 хуторов. На их долю приходилась почти треть всех крупных национальных поселений Красноярского края. В ряде районов проживания белорусов их доля достигала 10 процентов населения.
В настоящее время белорусское сообщество по-прежнему остается самым многочисленным в Сибирском федеральном округе. Они расселены во всех без исключения территориях края. Сегодня живущих в Сибири белорусов объединяет краевая национально-культурная автономия «Беларусь», появившаяся на следующий год после подписания договора — в 1997 году.
С 2008 года Красноярский край тесно связан с городами и районами Белоруссии договорами, заключенными в области экономики и культуры. Красноярск — побратим двух городов, Минска и Могилева. Для сибирского Канска тоже есть свой белорусский побратим — Полоцк. А Северо-Енисейский район сотрудничает с Солигорским районом Республики Беларусь. Действующие программы, а их после заключения Договора было подписано более 200, охватывает многие области — промышленность, высокие технологии, космос. Поддерживаются дружба и сотрудничество и в спортивном направлении двух стран. Так, например, в 2023 году команда шахматистов из Зеленогорска была в составе сборной от России на Спартакиаде Союзного государства среди школьников «Олимпийские надежды» в белорусском Новополоцке. Тогда российские пловцы, хоккеисты и шахматисты соревновались друг с другом. Но главной целью Спартакиады являлось укрепление связей дружественных народов.
День единения на государственном уровне отмечается с 1996 года. Тогда президентом Б. Ельциным был подписан договор о создании сообщества двух стран, в котором говорилось об общем экономическом пространстве и общей законодательной базе. Через год президентом А. Лукашенко был подписан договор о Союзе Белоруссии и России. По условиям договора граждане России и Беларуси имели равные права в сфере труда, здравоохранения, отдыха, образования и на беспрепятственное передвижение на территории Союзного государства. В рамках союзного государства реализуется множество программ в промышленности, строительстве, освоение космоса и пр. В 1997 году Центробанк России выпустил даже памятную монету, посвящённую этому событию.