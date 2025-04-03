Президент Беларуси собирает Совет Безопасности

На повестке: анализ ситуации в разных сферах национальной безопасности (от военной до экономической), реальная оценка, а также угрозы и реагирование на них в текущем году.
Белорусский лидер, открывая заседание Совбеза, сообщил о необходимости обсудить обстановку в каждой из сфер национальной безопасности.
Впервые в формате заседания Совбеза необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности.
Он отметил, что вопросы, которые необходимо обсудить, содержатся в Концепции нацбезопасности.