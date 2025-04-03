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Президент Беларуси собирает Совет Безопасности

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Заседание Совета Безопасности, на котором планируется оценить состояние национальной безопасности, пройдет во Дворце Независимости, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

На повестке: анализ ситуации в разных сферах национальной безопасности (от военной до экономической), реальная оценка, а также угрозы и реагирование на них в текущем году.

Белорусский лидер, открывая заседание Совбеза, сообщил о необходимости обсудить обстановку в каждой из сфер национальной безопасности.

Впервые в формате заседания Совбеза необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности.

сказал Лукашенко

Он отметил, что вопросы, которые необходимо обсудить, содержатся в Концепции нацбезопасности.