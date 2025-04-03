Трамп ввел ЧП в США из-за дисбаланса в торговле и объявил о пошлинах

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке 185 стран, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром в материале Газеты.Ru .