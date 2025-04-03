Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов. Прежний глава уходит в агроуниверситет

Сессия сегодня непростая: меняется руководство района. По указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении — в Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом.
Кандидатура нового руководителя была единогласно поддержана советом.
«Арский район очень близок мне, ведь я сам родом из соседнего, Балтасинского. Мы и до этого очень тесно работали с вашим муниципалитетом, знаем друг друга не понаслышке. Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», — обратился к депутатам Хисамутдинов.