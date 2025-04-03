В Петербурге объявлен новый набор на региональную программу «Время героев»

Первый набор, напомним, стартовал в декабре 2024 года. На него поступило более 300 заявок, 70 процентов из которых — от действующих военнослужащих. По итогам отбора прошел 21 человек из тех, кто службу завершил. Для них занятия стартуют в апреле. Те, кто в данный момент находится на военной службе, смогут пройти отбор и приступить к занятиям после увольнения.