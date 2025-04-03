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В Петербурге объявлен новый набор на региональную программу «Время героев»

Губернатор Александр Беглов дал старт новому набору участников программы «Время героев Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба администрации города 3 марта.

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято по итогам заседания общественного совета региональной программы в Корпоративном университете. На заседании присутствовали также спикер ЗакСа Александр Бельский и первые слушатели «Времени героев Петербурга».

«Сейчас вы пройдете обучение, придёте на место службы. Это начало нового пути», — отметил Александр Беглов, обращаясь к первым слушателям программы.

Первый набор, напомним, стартовал в декабре 2024 года. На него поступило более 300 заявок, 70 процентов из которых — от действующих военнослужащих. По итогам отбора прошел 21 человек из тех, кто службу завершил. Для них занятия стартуют в апреле. Те, кто в данный момент находится на военной службе, смогут пройти отбор и приступить к занятиям после увольнения.