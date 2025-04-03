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Около 3 тысяч жителей Иркутской области призовут в армию весной

Первые отправки срочников планируются с 10 апреля.

Источник: KrasnodarMedia.su

Сегодня, 3 апреля, состоялся брифинг, посвященный началу весенней призывной кампании. Временно исполняющий должность военного комиссара Приангарья полковник Александр Лускань рассказал о планах на текущий весенний призыв, который стартовал 1 апреля, пишет ИА IrkutskMedia.

«Количество граждан, которых планируется призвать и отправить на военную службу, останется на том же уровне, что и весной прошлого года, — около 3 тысяч человек», — заявил Александр Лускань.

Первые отправки призывников из областного сборного пункта планируются с 10 апреля. Всего на заседания призывных комиссий муниципальных образований планируется вызвать около 13 тысяч человек.