Около 3 тысяч жителей Иркутской области призовут в армию весной

Сегодня, 3 апреля, состоялся брифинг, посвященный началу весенней призывной кампании. Временно исполняющий должность военного комиссара Приангарья полковник Александр Лускань рассказал о планах на текущий весенний призыв, который стартовал 1 апреля, пишет ИА IrkutskMedia.
«Количество граждан, которых планируется призвать и отправить на военную службу, останется на том же уровне, что и весной прошлого года, — около 3 тысяч человек», — заявил Александр Лускань.
Первые отправки призывников из областного сборного пункта планируются с 10 апреля. Всего на заседания призывных комиссий муниципальных образований планируется вызвать около 13 тысяч человек.