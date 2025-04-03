Лукашенко собрал Совбез для оценки национальной безопасности Беларуси и угроз

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля, в четверг, собрал Совет безопасности для оценки национальной безопасности Беларуси и угроз. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Сегодня во Дворце — заседание Совета Безопасности, на котором, как планируется, дадут оценку состоянию национальной безопасности», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что на повестке заседания несколько вопросов. Называются анализ ситуации в разных сферах национальной безопасности — от военной до экономической, угрозы и реагирования на них в 2025 году, а также реальная оценка, без прикрас. Сказано, что глава государства ждет только таких докладов.
Лукашенко собрал Совбез 3 апреля, в четверг. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Согласно опубликованным фото, на заседании будут присутствовать министр обороны Виктор Хренин, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, глава Генерального штаба Павел Муравейко, вице-премьер Владимир Караник и ряд других должностных лиц.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новые правила работы госструктур в Беларуси.
Тем временем Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки: «Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком».
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