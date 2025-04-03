Лукашенко собрал Совбез для оценки национальной безопасности Беларуси и угроз

В телеграм-канале уточнили, что на повестке заседания несколько вопросов. Называются анализ ситуации в разных сферах национальной безопасности — от военной до экономической, угрозы и реагирования на них в 2025 году, а также реальная оценка, без прикрас. Сказано, что глава государства ждет только таких докладов.