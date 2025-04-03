Минторговли Казахстана сделало заявление из-за новых пошлин США

По данным Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 млрд долл. США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долл. США.