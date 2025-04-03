Неизбежность войны США и Ирана: как будет развиваться конфликт

Суть претензий США и Израиля к Ирану
Давление на Исламскую республику со стороны США и Израиля увеличилось после того, как разведывательные службы доложили об успехе в реализации ядерной программы Тегерана. Иранцы смогли продвинуться в разработке технологий оружия массового поражения. Развитие ядерного потенциала страны проводится без контроля со стороны международных наблюдателей.
Газета Daily Mail сообщила, что в февральском отчете Международного агентства по атомной энергии содержится информация о наращивании запасов обогащенного урана в Иране.
«Реальность такова, что они гораздо, гораздо ближе, чем кто-либо может себе представить. И так было в течение некоторого времени», — цитирует RTVI слова дипломатического источника британскому изданию.
США требуют, чтобы Иран прекратил развитие ядерной программы. Союзником Вашингтона в противостоянии с Тегераном выступает Тель-Авив, не желающий терпеть опасное соседство. Иран поддерживает палестинское движение ХАМАС. Кроме того, власти еврейского государства обвиняют Иран в обострении палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года и не хотят мириться с террористическими угрозами со стороны исламистов.
Какие требования предъявляет Трамп
Президент США Дональд Трамп ранее только угрожал Ирану мощными ударами, если руководство страны не согласится провести переговоры по ядерному оружию. 30 марта он заявил, что республику ждет военная атака и введение вторичных пошлин, если Тегеран не заключит соглашение по ядерной сделке с Вашингтоном.
Американский президент, по сообщению портала Axios, 19 марта направил иранскому правительству «жесткое» письмо, в котором установил двухмесячный срок для заключения ядерной сделки. От Тегерана требуется дать разрешение на проведение полного аудита своего ядерного потенциала и демонтировать программу и мощности, рассказывает RTVI, ссылаясь на Daily Mail.
В ответ 31 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «злодеяниям» со стороны США и Израиля будет дан «сокрушительный ответ», передает IRNA.
Министр иностранных Ирана Аббас Аракчи уточнил, что Тегеран не устраивает ядерная сделка в том варианте, в котором она была заключена в 2015 году между Ираном, Китаем, Россией, США, Францией, Великобританией и Германией. Тогда власти Ирана в обмен на снятие санкций согласились свернуть ядерную программу. В 2018 году США ввели новые ограничения против Ирана, а в 2019 году Тегеран вышел из ядерной сделки.
«Наша ядерная ситуация значительно улучшилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — цитирует Аббаса Аракчи РБК.
Что известно о подготовке США и Израиля к атаке по Ирану
В США настроены действовать серьезно. Трамп заявил, что намерен убеждать Иран заключить ядерную сделку с помощью массированных бомбардировок.
Daily Mail сообщала о возможных ударах США и Израиля через несколько месяцев. Британское издание Express написало о том, что Иран «исчезнет к сентябрю», передает РБК. Газета Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации также сообщила, что военная операция в Иране будет завершена до осени.
В начале апреля анонимные источники из Израиля рассказали газете Daily Mail о разработке планов атаки по Исламской Республике. Издание утверждает, что Иерусалим и Вашингтон действительно могут нанести удар по Тегерану.
«С точки зрения Израиля, с приходом Трампа в Белый дом это оптимальный момент для переговоров с Ираном. Другого такого шанса не будет», — цитирует РБК слова источника газеты.
ЦАХАЛ уже готовится к атаке на Иран. Армия страны наносит удары по Ирану и Йемене и Сирии. В администрации Трампа, по информации Express, дали понять Тель-Авиву, что «красных линий» по сдерживанию «иранских амбиций» больше нет.
Британский таблоид Daily Mail написал, что США на фоне разворачивающегося противостояния с Ираном увеличили до семи штук количество бомбардировщиков B-2 Spirit на военной базе на острове Диего-Гарсия. На самолетах можно устанавливать противобункерные авиационные бомбы GBU-57, способные уничтожить «укрепленные ядерные убежища Ирана».
США и Израиль уверены, что Иран остался без союзников, способных прийти к нему на помощь. Военная операция американцев против йеменских хуситов была результативной, власть в Сирии сменилась, партнер Тегерана — экс-президент Сирии Башар Асад — свергнут.
Прогнозы развития конфликта
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что если ядерная сделка не будет заключена, то военное столкновение «почти неизбежно». Такой прогноз он озвучил во время заседания парламентского комитета по иностранным делам, сообщают «Ведомости».
Барро уточнил, что срок, в который США и Иран могут достичь договоренностей, ограничен. По мнению главы МИД Франции, сейчас стороны должны стремиться заключить соглашение, определяющее свертывание ядерной программы Ирана. Барро также добавил, что Франция выступает против разработки ядерного оружия в Исламской Республике.
Daily Mail допускает, что Иран может согласиться на требование Трампа. Однако источник издания из британских дипломатических кругов считает, что нельзя исключать и другой вариант развития событий.
По мнению собеседника издания, иранские власти понимают, как Дональд Трамп уважает Владимира Путина и Россию, являющуюся ядерной державой.
«Тегеран видел, как он [Трамп] в первые месяцы своего президентства говорил всем: “У Путина есть ядерное оружие. Я сделаю все возможное, чтобы избежать ядерной войны”. Они считают, что ядерное оружие — это единственное, чего Дональд Трамп искренне боится. Поэтому их расчет таков: “Если он его боится, то оно нам нужно”», — резюмировал собеседник газеты.