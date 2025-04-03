Неизбежность войны США и Ирана: как будет развиваться конфликт

«Тегеран видел, как он [Трамп] в первые месяцы своего президентства говорил всем: “У Путина есть ядерное оружие. Я сделаю все возможное, чтобы избежать ядерной войны”. Они считают, что ядерное оружие — это единственное, чего Дональд Трамп искренне боится. Поэтому их расчет таков: “Если он его боится, то оно нам нужно”», — резюмировал собеседник газеты.