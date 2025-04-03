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Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана предложило китайской компании Sino Road and Bridge Corporation принять участие в управлении железнодорожными вокзалами Ташкента, Самарканда и Коканда, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik

Замглавы Минтранса Жасурбек Чориев и исполнительный гендиректор зарубежного отделения компании Джимми Чанг обсудили возможности ее участия в реализации инвестпроектов в транспортной сфере.

Чанг заявил о заинтересованности корпорации в проектах по развитию железнодорожной, авиационной и дорожной инфраструктуры.

Замминистра транспорта предложил китайской корпорации принять участие в проектах модернизации и управления железнодорожными вокзалами в Ташкенте, Самарканде и Коканде на основе государственно-частного партнерства, а также в других транспортных проектах.

говорится в сообщении

Представители КНР планируют разработать конкретные предложения по проектам, которые будут выгодны обеим сторонам.