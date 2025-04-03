Четвертый мост в Новосибирске достроят: Травников обозначил сроки

«На самом деле это большой проект с развязками, большой объем работы с сетями», — рассказал губернатор.
Андрей Травников уточнил, что ранее перекрывали движение на улице Широкой для, того чтобы вывести сети канализации из зоны работ. По расчетам губернатора, объект будет сдан к концу 2025 года.
Напомним, строительство четвертого моста началось в 2019 году, завершить планировалось в 2022 году, но сроки сдачи объекта регулярно переносили. По словам, возведение четвертого моста остановилась на уровне 96%, а депутаты предложили разорвать контракт с застройщиком ГК ВИС.