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Четвертый мост в Новосибирске достроят: Травников обозначил сроки

НОВОСИБИРСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске планируют завершить строительство четвертого моста в конце 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире городского телеканала.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«На самом деле это большой проект с развязками, большой объем работы с сетями», — рассказал губернатор.

Андрей Травников уточнил, что ранее перекрывали движение на улице Широкой для, того чтобы вывести сети канализации из зоны работ. По расчетам губернатора, объект будет сдан к концу 2025 года.

Напомним, строительство четвертого моста началось в 2019 году, завершить планировалось в 2022 году, но сроки сдачи объекта регулярно переносили. По словам, возведение четвертого моста остановилась на уровне 96%, а депутаты предложили разорвать контракт с застройщиком ГК ВИС.