«В списке пошлин Трампа нет одной большой страны — России». Мировые СМИ реагируют на новые тарифы США

Хотя размер пошлины, которые одна страна накладывает на другую, важен, но еще более важен размер пошлины, которую она накладывает на конкурентов этой страны. Таким образом, хотя пошлины, которые США влепили Индии, влекут за собой серьезные последствия… более важным может быть размер пошлин, введенных, скажем, в отношении Китая, Бангладеш или Вьетнама… Так что Нью-Дели на самом деле в выигрышном положении… В случае конкретных секторов, таких как текстиль и одежда, например, у Индии может быть некоторое преимущество при выходе на американский рынок в сравнении с ее ключевыми конкурентами.