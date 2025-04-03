Речан обещал поддержку молдавскому бизнесу после введения пошлин на импорт в США

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для многих торговых партнеров страны, так, в отношении Молдовы будет применена самая высокая ставка среди постсоветских государств ставка в размере 31%.
Это означает, что под ударом оказались примерно 2,5% экспорта Молдовы. Мы понимаем обеспокоенность наших производителей, которые последовательно добивались выхода на американский рынок. Правительство окажет поддержку этим предпринимателям для сохранения их конкурентоспособности.
Он также добавил, что Молдова остается приверженной стратегическому партнерству с США.
Мы твердо уверены, что сможем продолжить сотрудничество.