Речан обещал поддержку молдавскому бизнесу после введения пошлин на импорт в США

Это означает, что под ударом оказались примерно 2,5% экспорта Молдовы. Мы понимаем обеспокоенность наших производителей, которые последовательно добивались выхода на американский рынок. Правительство окажет поддержку этим предпринимателям для сохранения их конкурентоспособности.