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Речан обещал поддержку молдавскому бизнесу после введения пошлин на импорт в США

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Правительство Молдовы окажет поддержку предпринимателям, которые пострадают от решения США ввести пошлины в 31% на молдавские товары, заявил премьер-министр Дорин Речан.

Источник: Sputnik.md

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для многих торговых партнеров страны, так, в отношении Молдовы будет применена самая высокая ставка среди постсоветских государств ставка в размере 31%.

Это означает, что под ударом оказались примерно 2,5% экспорта Молдовы. Мы понимаем обеспокоенность наших производителей, которые последовательно добивались выхода на американский рынок. Правительство окажет поддержку этим предпринимателям для сохранения их конкурентоспособности.

заявил молдавский премьер на пресс-конференции в четверг

Он также добавил, что Молдова остается приверженной стратегическому партнерству с США.

Мы твердо уверены, что сможем продолжить сотрудничество.

заключил Речан