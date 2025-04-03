«Четко и объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются». Лукашенко хочет услышать от чиновников реальную оценку ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля во время заседания Совета безопасности, которое проходит во Дворце Независимости, сказал, что хотел бы услышать реальную оценку ситуации в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Непосредственно от каждого из вас хотел бы услышать реальную оценку ситуации. Четко и объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко уточнил, что все те вопросы, которые будут обсуждаться в момент заседания, должны быть обязательно учтены в момент подготовки послания президента Беларуси к белорусскому народу и Национальному собранию.
Президент заметил, что впервые в формате заседания Совета безопасности нужно предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности. По его словам, указанные вопросы содержатся в полном объеме в Концепции национальной безопасности, утвержденной решением Всебелорусского народного собрания.
По словам главы государства, Концепция является важнейшим документов стратегического планирования, который затрагивает основные интересы людей, а также их жизненные приоритеты. В первую очередь, речь идет про гарантии мира и безопасности.
— Не только сегодня, но и в будущем, — заявил Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новые правила работы госструктур в Беларуси.
Ранее Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки: «Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком».
А еще белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал о трех детях и четырех внуках: «Своим внукам я плачу за наши встречи».