Волгоградских подростков с 14 лет пустят на работу в выходные

С 1 сентября 2025 года волгоградские школьники смогут официально устраиваться на временную работу в выходные дни во время летних каникул. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ были окончательно одобрены Советом Федерации 2 апреля.
Новые правила касаются подростков от 14 до 18 лет и предусматривают несколько важных условий. Для 15-летних достаточно личного письменного согласия, 14-летним потребуется дополнительное разрешение родителей, дети-сироты смогут работать с одобрения органов опеки. Трудоустройство будет возможно только через официальные службы занятости или студенческие отряды.
Авторы законопроекта подчеркивают, что изменения помогут решить сразу несколько задач. Во-первых, это легальная возможность для подростков заработать первые деньги. Во-вторых, ранняя профориентация — школьники смогут «примерить» разные профессии. В-третьих, это дополнительный контроль за условиями труда несовершеннолетних.
— Мы создаем цивилизованные условия для трудовой занятости подростков, — пояснила сенатор Наталия Косихина. — Это не про эксплуатацию детского труда, а про осознанный выбор и первые шаги во взрослую жизнь.
Особое внимание в законе уделено безопасности — работать можно будет только в разрешенных для несовершеннолетних сферах с соблюдением всех норм трудового законодательства. Работодателям напоминают о сокращенном рабочем дне и других льготах для молодых сотрудников.
Эксперты ожидают, что нововведение особенно востребовано в курортных городах, сельской местности и студенческих городах, где традиционно много сезонной работы. Власти регионов уже начали подготовку к реализации программы, разрабатывая специальные проекты для подростковой занятости.