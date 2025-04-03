Мэру Нижнего Тагила предложили создать коворкинги для горожан

Участники молодежного движения «Время первых» в Нижнем Тагиле встретились с главой города Владиславом Пинаевым. Об этом пишет издание Тагил. Лайф.
Участниками движения стали 30 тысяч жителей Нижнего Тагила. Активисты во время встречи с градоначальником пожаловались ему, что горожанам не хватает коворкингов — оборудованных мест для удаленной работы, которые можно было бы открыть во всех районах города.
Пинаев по итогам встречи сказал, что ему важно было услышать идеи молодых жителей Нижнего Тагила. Он будет рад, если часть инициатив участников движения получится реализовать.