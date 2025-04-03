Калининградским контрактникам, отправляющимся на СВО, продлили соцподдержку до 30 июня

Калининградцам, подписавшим контракт с Минобороны, продлили соцподдержку до 30 июня. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Выплату в 400 тысяч рублей могут получить те, кто заключил с Минобороны контракт для участия в СВО минимум на один год. Сумма предоставляется в беззаявительном порядке после подписания документа и составляет в общей сложности более 1,5 млн рублей.
Подробности можно узнать на сайте городской администрации или в военном комиссариате на Сергея Тюленина, 17/19. Телефоны для справок: