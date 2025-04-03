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Калининградским контрактникам, отправляющимся на СВО, продлили соцподдержку до 30 июня

Военнослужащим платят по 400 тысяч рублей.

Калининградцам, подписавшим контракт с Минобороны, продлили соцподдержку до 30 июня. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Выплату в 400 тысяч рублей могут получить те, кто заключил с Минобороны контракт для участия в СВО минимум на один год. Сумма предоставляется в беззаявительном порядке после подписания документа и составляет в общей сложности более 1,5 млн рублей.

Подробности можно узнать на сайте городской администрации или в военном комиссариате на Сергея Тюленина, 17/19. Телефоны для справок: 8 (4012) 50−25−37, 8 (4012) 50−24−91.