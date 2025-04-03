Новосибирцы пожаловались губернатору на разбитые дороги из-за углевозов

Жители поселков Линево и Легостаево пожаловались губернатору на разрушенные дороги, которые разбила тяжелая техника угольных компаний.
В прямом эфире 3 апреля жители рассказали углевозы превратили дороги в непроезжие, угольная пыль вредит здоровью и экологии. Проблема существует несколько лет.
Губернатор Андрей Травников заявил, что компании обязаны восстановить дороги. К 2026 году перевозки переведут на железную дорогу. «Сибантрацит» и «Богатырь» уже построили ж/д ветки.
Угольные разрезы Искитимского района долгое время использовали автомобильный транспорт для перевозки угля, что привело к разрушению дорожного покрытия.