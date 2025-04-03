Что известно о возможном уходе Маска из Белого дома

Заявление Трампа о возможном уходе Маска с госслужбы
О перспективе ухода Маска написало издание Politico, в публикации приводились слова американского президента. В частности, Трамп заявил, что миллиардер оставит государственную службу в скором времени, чтобы вернуться к управлению своим бизнесом. Лидер США отметил, что Маск сам этого хочет. Трамп добавил, что готов работать с ним столько, сколько будет возможно, назвав Маска «очень талантливым парнем».
Ранее Трамп объявил близкому кругу лиц, что в ближайшие недели бизнесмен оставит свою должность и покинет Белый дом. Собеседники Politico при этом отмечают, что американский лидер доволен работой Маска, но предпринимателю пора возвращаться к работе в своих компаниях. Об этом Трамп сообщал 24 марта на заседании кабмина. Сейчас Маску принадлежат производители электромобилей Tesla и космической техники SpaceX, а также социальная сеть X.
Один из источников газеты рассказал, что Илон Маск после ухода из Белого дома может сохранить роль неформального советника. Другой же считает, что с после ухода бизнесмен и Трамп отдалятся друг от друга.
Статус Маска и его перспективы
Илон Маск на сегодняшний день руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE). По закону он является «специальным государственным служащим», и его полномочия в этом статусе действуют 130 дней. Срок нахождения Маска в должности истечет в конце мая — начале июля 2025 года, пишет Politico.
В конце марта Маску задавали вопрос, готов ли он покинуть Белый дом по завершении 130-дневного срока. Тогда он сообщил, что за этот период он хочет достичь цели, сократив дефицит на $1 трлн.
Реакция Маска на сообщения о его скором уходе
Сам Илон Маск не подтвердил сообщения о том, что он в ближайшее время покинет Белый дом. Более того, он назвал их фейковыми.
Такой комментарий он добавил к заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая назвала публикацию Politico об уходе Маска «мусором». Ливитт подчеркнула, что основатель SpaceX завершит работу на правительство, только «когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена».
Достижения Илона Маска в Белом доме
Миллиардер инициировал создание Департамента государственной эффективности (DOGE), главная цель которого — сокращение расходов и реструктуризация федеральных агентств. Формально руководителем DOGE является Эми Глисон, она работала с Трампом во время его первого президентского срока. Илон Маск занимает пост главы комиссии по повышению государственной эффективности.
С началом работы новой администрации Трампа чиновники получили письмо с предложением уйти добровольно, получая зарплату до начала осени, или готовиться к возможному увольнению. Так были сокращены 75 тыс. госслужащих, что составляет около 4% от общего числа всех сотрудников органов власти (Белый дом рассчитывал на добровольное увольнение 5−10%). Больше всех от DOGE «пострадало» Агентство США по международному развитию (USAID). Маск добился сокращения 83% его программ и увольнения всех работников. Оставшиеся программы агентства были переданы Госдепу.