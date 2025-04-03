Что известно о возможном уходе Маска из Белого дома

С началом работы новой администрации Трампа чиновники получили письмо с предложением уйти добровольно, получая зарплату до начала осени, или готовиться к возможному увольнению. Так были сокращены 75 тыс. госслужащих, что составляет около 4% от общего числа всех сотрудников органов власти (Белый дом рассчитывал на добровольное увольнение 5−10%). Больше всех от DOGE «пострадало» Агентство США по международному развитию (USAID). Маск добился сокращения 83% его программ и увольнения всех работников. Оставшиеся программы агентства были переданы Госдепу.