Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой

В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. По данным газета New York Post, с того момента иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек, в том числе через другие страны.