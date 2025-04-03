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Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за пропусков заседаний

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности принимать участие в заседаниях ГД, сообщила пресс-служба Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

«Государственная Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо… Соответствующее решение принято на пленарном заседании», — сообщили в пресс-службе ГД.

Отмечается, что решение принято единогласно.

Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной Думы.

«Решение вступает в силу со дня его принятия. Государственная Дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности», — добавили в пресс-службе.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов Комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ.