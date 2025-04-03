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СМИ узнали, когда США планируют испытать гиперзвуковое оружие

В США продолжают работу по созданию гиперзвуковых ракет. Новое испытание оружия запланировано на конец 2025 года.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Доставка первого прототипа гиперзвукового оборудования на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.
Доставка первого прототипа гиперзвукового оборудования на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.Источник: U.S. Army

О проверке характеристик гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) на полигоне в декабре изданию Defense News сообщил программный директор армии США по ракетам и космосу Фрэнк Лозано.

«Армия США запланировала на декабрь проведение испытания… LRHW», — приводят «РИА Новости» слова генерал-майора.

Он спрогнозировал, что ракеты Dark Eagle, после того как их поставят на вооружение, первыми получат подразделения объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Их поступление ожидается в мае, оборудование для гиперзвуковых ракет на базе уже есть. Сами боеголовки планировалось поставить осенью 2023 года, но в сроки поставок внесли корректировки.

В 2024 году чиновники контрольно-ревизионного управления американского правительства информировали, что сухопутным войскам Пентагона не предоставят гиперзвуковые ракеты ранее октября 2025 года. В марте 2025 года заместитель главы штаба сухопутных войск Джеймс Мингус заявил, что ВС страны смогут получить «гиперзвук» дальнего действия только к декабрю текущего года.

Эффективность оружия в боевых условиях до сих пор не подтверждена практическими испытаниями, сообщал Bloomberg в начале марта. В разработку гиперзвуковых ракет с 2018 года вложили более 12 млрд долларов, в декабре 2024 года заявлялось, что армия США «успешно провела испытание» оружия, однако характеристики ракет и готовность системы к развертыванию не подтверждены.