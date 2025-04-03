СМИ узнали, когда США планируют испытать гиперзвуковое оружие

Он спрогнозировал, что ракеты Dark Eagle, после того как их поставят на вооружение, первыми получат подразделения объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Их поступление ожидается в мае, оборудование для гиперзвуковых ракет на базе уже есть. Сами боеголовки планировалось поставить осенью 2023 года, но в сроки поставок внесли корректировки.