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FT: НАТО может стать основой для размещения миротворцев на Украине

Великобритания и Франция могут прибегнуть к использованию структур НАТО для развертывания миротворческого контингента на Украине. Военнослужащие Организации Североатлантического альянса могут принять участие в разведке и патрулировании территории, сообщили источники Financial Times.

Источник: AP 2024

Издание подчеркнуло, что данная инициатива является одним из обсуждаемых вариантов. Окончательного решения по данному вопросу нет. Сторонники участия НАТО в процесс размещения миротворцев также рассчитывают, что смогут привлечь Соединенные Штаты в процесс создания контингента.

Заседание министров обороны «коалиции желающих» состоится 10 апреля в Брюсселе. Ранее The Washington Post сообщал, что Великобритания и Франция направят на Украину своих военных экспертов, чтобы те оценили объем возможного контингента «коалиции желающих». Издание также сообщало, что Париж и Лондон рассматривают альтернативные варианты помощи Киеву в виде отправки на Украину морской и воздушной миссий.

Россия неоднократно выступала против отправки на Украину миротворцев. 27 марта представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что западные страны маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину».