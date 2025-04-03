FT: НАТО может стать основой для размещения миротворцев на Украине

Заседание министров обороны «коалиции желающих» состоится 10 апреля в Брюсселе. Ранее The Washington Post сообщал, что Великобритания и Франция направят на Украину своих военных экспертов, чтобы те оценили объем возможного контингента «коалиции желающих». Издание также сообщало, что Париж и Лондон рассматривают альтернативные варианты помощи Киеву в виде отправки на Украину морской и воздушной миссий.