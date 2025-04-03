«Катание на американских горках». ИноСМИ — о «взаимных» тарифах Трампа

Мгновенным эффектом «дня освобождения» станет замешательство и неопределенность, что для Трампа часто является преднамеренным. Чем больше хаоса, тем больше у него ощущение контроля. Трамп сказал, что он рассчитал ставки на основе смеси тарифов, субсидий и валютных манипуляций. Но кажется более вероятным, что он просто взял двусторонний торговый дефицит страны и разделил его на ее экспорт в США. Несколько стран, таких как Бразилия и Великобритания, избежали минимального налога в 10%. Другие, такие как Вьетнам, Камбоджа и Лаос, пострадали от более чем 40%. При ЕС в 20% и Китае в 34% президент в среднем поднял цены на импорт в США как минимум на четверть. Это до того, как остальной мир примет ответные меры.