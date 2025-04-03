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Визит Дмитриева в США и привлекательность российского рынка. Темы брифинга Пескова

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США, привлекательность российского рынка для иностранного бизнеса, а также Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.

О визите Дмитриева

Кремль не раскрыл детали встречи Дмитриева с представителем администрации президента США Дональда Трампа: «Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей».

Дмитриев сам раскроет детали своего визита в США по завершении контактов с американской стороной: «Он потом даст информацию, по завершении контактов».

О привлекательности российского рынка

Потенциал для сотрудничества российского и иностранного бизнеса «очень широкий»: «Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный».

О ПМЭФ

«Пока рано» говорить о том, что ПМЭФ в 2025 году может стать самым представительным за несколько лет.

Компании из ЕС и США проявляли интерес к участию в форуме и раньше, но боялись афишировать это: «По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась».