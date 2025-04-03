Визит Дмитриева в США и привлекательность российского рынка. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.
О визите Дмитриева
Кремль не раскрыл детали встречи Дмитриева с представителем администрации президента США Дональда Трампа: «Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей».
Дмитриев сам раскроет детали своего визита в США по завершении контактов с американской стороной: «Он потом даст информацию, по завершении контактов».
О привлекательности российского рынка
Потенциал для сотрудничества российского и иностранного бизнеса «очень широкий»: «Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный».
О ПМЭФ
«Пока рано» говорить о том, что ПМЭФ в 2025 году может стать самым представительным за несколько лет.
Компании из ЕС и США проявляли интерес к участию в форуме и раньше, но боялись афишировать это: «По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась».