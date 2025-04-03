Эльвира Набиуллина похвалила Татарстан за активность в сфере инноваций

Действительно, Татарстан очень активен в инновациях, мы это видим. Высокие критерии материальной обеспеченности для людей, инвестирующих в криптовалюту, еще будут обсуждаться. Дело в том, что очень многие люди теряли деньги на криптовалюте, и на данный момент нам нужно защитить тех, кто вкладывает в это свои последние сбережения, не понимая рисков.