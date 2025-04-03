Эльвира Набиуллина похвалила Татарстан за активность в сфере инноваций

Главный вопрос, который обсуждается на заседаниях, касается эффективности денежно-кредитной политики, проводимой Центральным банком России.
В рамках работы группы Фаррахов обратился с важным вопросом к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, предложив обсудить возможность создания экспериментального правового режима в Татарстане для деятельности криптообменников.
Действительно, Татарстан очень активен в инновациях, мы это видим. Высокие критерии материальной обеспеченности для людей, инвестирующих в криптовалюту, еще будут обсуждаться. Дело в том, что очень многие люди теряли деньги на криптовалюте, и на данный момент нам нужно защитить тех, кто вкладывает в это свои последние сбережения, не понимая рисков.