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Токаев отметил вклад Сергея Цырульникова в развитие спорта

Министр туризма и спорта РК поздравил Сергея Цырульникова от имени Главы государства, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил Сергея Цырульникова, современного батыра, с 40-летием.

Цырульников активно способствует пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Сергей Цырульников — многократный рекордсмен мира и Казахстана в силовых дисциплинах.

Он также занимается воспитанием сельской молодежи в рамках социального проекта «100 сел», проводит мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.