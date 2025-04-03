Токаев отметил вклад Сергея Цырульникова в развитие спорта

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил Сергея Цырульникова, современного батыра, с 40-летием.
Цырульников активно способствует пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Сергей Цырульников — многократный рекордсмен мира и Казахстана в силовых дисциплинах.
Он также занимается воспитанием сельской молодежи в рамках социального проекта «100 сел», проводит мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.