Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 апреля: главное

Российский рынок привлекателен для иностранного бизнеса, так как потенциал для сотрудничества очень широкий.
РФ продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с Россией.
Интерес американских компаний к участию в Петербургском международном экономическом форуме является нормальным явлением, он не прекращался и в прошлые годы.
Пока рано об этом говорить, это первое. Второе, зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят «публичить» свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделится подробностями своего визита в США по завершении контактов с американской стороной. Он находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, определенного Владимиром Путиным.
3 апреля Владимир Путин проведет встречу с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.