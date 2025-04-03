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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 апреля: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов. Публикуем ключевые заявления Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге 3 апреля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский рынок привлекателен для иностранного бизнеса, так как потенциал для сотрудничества очень широкий.

РФ продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с Россией.

Интерес американских компаний к участию в Петербургском международном экономическом форуме является нормальным явлением, он не прекращался и в прошлые годы.

Пока рано об этом говорить, это первое. Второе, зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят «публичить» свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделится подробностями своего визита в США по завершении контактов с американской стороной. Он находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, определенного Владимиром Путиным.

3 апреля Владимир Путин проведет встречу с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.