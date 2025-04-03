Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон

Ранее спецпредставитель главы государства заявил о попытках «многочисленных сил» сорвать диалог Москвы и Вашингтона с помощью «сознательного искажения позиции России». Понимание последней, по его мнению, «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере». Глава РФПИ также анонсировал дополнительные комментарии по итогам переговоров в США.