Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон

«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей, — сказал Песков (цитата по ТАСС), добавив, что Дмитриев отправился в США “по поручению президента, в рамках своего мандата”. — Он потом даст информацию по завершению контакта».
Дмитриев находится с визитом в США
Ранее спецпредставитель главы государства заявил о попытках «многочисленных сил» сорвать диалог Москвы и Вашингтона с помощью «сознательного искажения позиции России». Понимание последней, по его мнению, «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере». Глава РФПИ также анонсировал дополнительные комментарии по итогам переговоров в США.
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