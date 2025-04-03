Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали поездки спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон и анонсировал их публикацию по завершении визита.

Источник: Агентство «Москва»

«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей, — сказал Песков (цитата по ТАСС), добавив, что Дмитриев отправился в США “по поручению президента, в рамках своего мандата”. — Он потом даст информацию по завершению контакта».

Дмитриев находится с визитом в США 2—3 апреля. По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

Ранее спецпредставитель главы государства заявил о попытках «многочисленных сил» сорвать диалог Москвы и Вашингтона с помощью «сознательного искажения позиции России». Понимание последней, по его мнению, «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере». Глава РФПИ также анонсировал дополнительные комментарии по итогам переговоров в США.

Материал дополняется.