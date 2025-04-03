Премьер Дании прибыла в Гренландию на фоне стремления Трампа контролировать Арктику

Визит Фредериксен последовал за поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса на прошлой неделе, которую и Нуук и Копенгаген расценили как провокацию. Во время своего визита на военную базу Питуффик Вэнс раскритиковал Данию за то, что она «недостаточно хорошо поработала с народом Гренландии» и недостаточно инвестирует в оборону острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответ на это написал: