Премьер Дании прибыла в Гренландию на фоне стремления Трампа контролировать Арктику

Напряженность в отношениях между США и Данией резко возросла после неоднократных заявлений Трампа о том, что он по соображениям безопасности хочет взять под контроль богатый ресурсами арктический остров. Фредериксен 3 апреля заявила, что «Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не захватят остров», а также пообещала помочь датской полуавтономной территории противостоять давлению администрации Трампа, говорится в статье.
Визит Фредериксен последовал за поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса на прошлой неделе, которую и Нуук и Копенгаген расценили как провокацию. Во время своего визита на военную базу Питуффик Вэнс раскритиковал Данию за то, что она «недостаточно хорошо поработала с народом Гренландии» и недостаточно инвестирует в оборону острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответ на это написал:
Мы открыты для критики, но позвольте мне быть до конца честным, нам не нравится тон, в котором она была высказана.
Белый дом сейчас оценивает потенциальные затраты США на контроль над Гренландией и доходы, которые они могли бы получить от эксплуатации ее в значительной степени нетронутых природных ресурсов.
До мартовских выборов в Гренландии датское правительство было «незаметным в делах острова», но после визита Вэнса «перчатка была брошена», говорит Микаэла Энгелл, эксперт по арктическим территориям, которая ранее занимала пост Верховного комиссара Дании в Гренландии. Поездка Фредериксен в Гренландию поможет Дании продемонстрировать поддержку и договориться с властями острова о дальнейшем сотрудничестве, инвестициях и конкретных действиях в ответ на шаги США, считает Марк Якобсен, научный сотрудник Королевского датского оборонного колледжа.
Двусторонняя встреча Лёкке Расмуссена и генсекретаря США Марко Рубио запланирована на собрании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе