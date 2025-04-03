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Премьер Дании прибыла в Гренландию на фоне стремления Трампа контролировать Арктику

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен находится с трехдневным визитом в Гренландии, где намерена укрепить доверие и сотрудничество на фоне угроз президента США Дональда Трампа. У нее запланированы переговоры с новоизбранным премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и встречи с членами формирующегося кабинета министров, сообщает France 24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Напряженность в отношениях между США и Данией резко возросла после неоднократных заявлений Трампа о том, что он по соображениям безопасности хочет взять под контроль богатый ресурсами арктический остров. Фредериксен 3 апреля заявила, что «Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не захватят остров», а также пообещала помочь датской полуавтономной территории противостоять давлению администрации Трампа, говорится в статье.

Визит Фредериксен последовал за поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса на прошлой неделе, которую и Нуук и Копенгаген расценили как провокацию. Во время своего визита на военную базу Питуффик Вэнс раскритиковал Данию за то, что она «недостаточно хорошо поработала с народом Гренландии» и недостаточно инвестирует в оборону острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответ на это написал:

Мы открыты для критики, но позвольте мне быть до конца честным, нам не нравится тон, в котором она была высказана.

Ларс Лёкке Расмуссен
министр иностранных дел Дании

Белый дом сейчас оценивает потенциальные затраты США на контроль над Гренландией и доходы, которые они могли бы получить от эксплуатации ее в значительной степени нетронутых природных ресурсов.

Визит Фредериксен успокоит 57 000 жителей острова, подавляющее большинство из которых, судя по опросам общественного мнения, хотят добиться независимости от Дании, но не желают становиться частью Соединенных Штатов.

До мартовских выборов в Гренландии датское правительство было «незаметным в делах острова», но после визита Вэнса «перчатка была брошена», говорит Микаэла Энгелл, эксперт по арктическим территориям, которая ранее занимала пост Верховного комиссара Дании в Гренландии. Поездка Фредериксен в Гренландию поможет Дании продемонстрировать поддержку и договориться с властями острова о дальнейшем сотрудничестве, инвестициях и конкретных действиях в ответ на шаги США, считает Марк Якобсен, научный сотрудник Королевского датского оборонного колледжа.

Двусторонняя встреча Лёкке Расмуссена и генсекретаря США Марко Рубио запланирована на собрании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3—4 апреля.