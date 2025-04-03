В Сейме Литвы поддержали ужесточение санкций для граждан Беларуси

Ранее Сейм Литвы одобрил предложения правительства о продлении национальных санкций в отношении россиян и белорусов еще на год. Закон приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев посредничества МИД Литвы, а также прием просьб о выдаче временных видов на жительство в Литве. Исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.