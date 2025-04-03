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Лавров рассказал об ответе России на действия Украины в Африке

Украина поддерживает террористов в Африке, а Россия готова повышать боеспособность стран Сахеля, в том числе готовить военнослужащих, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Мали Абдулайе Диоп, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и на собственный потенциал», — сказал он.

По словам Лаврова, внерегиональные игроки, в том числе «бывшие колонизаторы и Украина», «открыто поддерживают террористические группировки в этой части Африки». «Акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул министр.

Диоп назвал Россию постоянным союзником Альянса государств Сахеля, «которому можно доверять». Украина в свою очередь является для конфедерации «террористическим государством», добавил он.

«Конфедерация государств Сахеля» (до июля 2024 года — «Альянс государств Сахеля») — альянс Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Хартия о его создании была подписана осенью 2023 года после военных переворотов и угрозы интервенции в этих странах. Решение о создании альянса было принято после переговоров представителей Мали, Буркина-Фасо и Нигера с делегацией Минобороны России.

Материал дополняется.