Лавров рассказал об ответе России на действия Украины в Африке

«Конфедерация государств Сахеля» (до июля 2024 года — «Альянс государств Сахеля») — альянс Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Хартия о его создании была подписана осенью 2023 года после военных переворотов и угрозы интервенции в этих странах. Решение о создании альянса было принято после переговоров представителей Мали, Буркина-Фасо и Нигера с делегацией Минобороны России.