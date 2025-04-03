Нижегородский губернатор представил концепцию создания укрупненных медцентров

Еще в 2022 году теперь уже бывший замгубернатора и глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов говорил о планах создания четырех условных окружных центров здравоохранения с выделением опорных больниц. Закрытие больниц или слияние юрлиц при этом не планируется. После жалобы нижегородки президенту Владимиру Путину в декабре 2024 года на нехватку в больницах узких специалистов в минздраве вновь напомнили об этих планах. Тогда сообщили, что на 50 районов планируют создать 15 укрупненных медцентров. Одной из опорных больниц станет Павловская ЦРБ.