Глава Башкирии оценил новую производственную площадку в Благовещенске

Резидент территории опережающего развития производит декоративные металлоконструкции для строительной отрасли. По словам директора предприятия Романа Куклина, на сегодняшний день на заводе работает 60 человек, средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей, инвестировано 80,5 млн рублей.