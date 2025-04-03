Глава Башкирии оценил новую производственную площадку в Благовещенске

Резидент территории опережающего развития производит декоративные металлоконструкции для строительной отрасли. По словам директора предприятия Романа Куклина, на сегодняшний день на заводе работает 60 человек, средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей, инвестировано 80,5 млн рублей.
Заводом приобретено новое оборудование, в их числе листогибочный станок с комплектом навесного инструмента с усилием давления до 30 тонн, полуавтоматический комплекс порошкового окрашивания металлоизделий, лазерный комплекс, размотчик рулонной стали с автоматической гильотиной.
Компания «Аркстал» входит в группу «БашГрупп», специализирующуюся на инжиниринговых услугах, проектировании в области дизайнерских потолочных и стеновых решений для общественных интерьеров.
Продукция предприятия использовалась при строительстве Дворца борьбы, Центра фехтования, межвузовского студенческого кампуса в Уфе, УГМК-Арены в Екатеринбурге, аэропортов в Тюмени и Минводах, а также жилых комплексов.
Выручка предприятия в прошлом году составила 195 млн рублей.