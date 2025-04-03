В молдавском парламенте назвали арест Гуцул политическим шоу

Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили в среду запрос адвокатов Гуцул, оставив в силе решение суда первой инстанции.