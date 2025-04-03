Госдума наделила участников боев в приграничье статусом ветеранов

Напомним, изменения в федеральный закон «О ветеранах» закрепляют соответствующий статуса для военнослужащих, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» и во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Перечень таких территорий будет устанавливаться правительством РФ. Помимо военнослужащих, ветеранами боевых действий будут признаны сотрудники МВД, Следственного комитета, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и ряда других силовых ведомств.