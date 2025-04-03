Алексей Текслер назначил нового начальника ГЖИ Челябинской области

Начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области назначена Ирина Настенко. Постановление о назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Ранее Ирина Настенко, как пояснили в пресс-службе правительства региона, работала в органах государственной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных органах, а также в юридической сфере строительной и жилищной отраслей.
Региональная Госжилинспекция с декабря 2024 года работала без постоянного руководителя: тогда пост покинула Рашида Ковалева. Этому предшествовал визит в регион генпрокурора России Игоря Краснова, которому больше всего жалоб от граждан поступило именно на ЖКХ. Врио начальника ГЖИ с декабря по апрель работала заместитель Юлия Туарова.
Новому начальнику контрольного ведомства поставлен целый ряд задач. Прежде всего — ужесточить требования при лицензировании УК, усилить контроль за коммунальными службами, повысить информированность жителей о работе системы ЖКХ и сократить число домов без управления.