Алексей Текслер назначил нового начальника ГЖИ Челябинской области

Региональная Госжилинспекция с декабря 2024 года работала без постоянного руководителя: тогда пост покинула Рашида Ковалева. Этому предшествовал визит в регион генпрокурора России Игоря Краснова, которому больше всего жалоб от граждан поступило именно на ЖКХ. Врио начальника ГЖИ с декабря по апрель работала заместитель Юлия Туарова.