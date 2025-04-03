«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.
Токаев проведет встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии в Самарканде
Астана. 3 апреля. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев проведет встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Самарканде, сообщает пресс-служба Акорды.