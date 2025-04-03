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Токаев проведет встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии в Самарканде

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев проведет встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Самарканде, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.