Экс-министр образования НСО Федорчук возглавил новосибирское отделение в ЛДПР

«Сегодня мы формируем партийную организацию ЛДПР в Новосибирске нового типа, которая выдвинет на передовые позиции молодёжь до 25 лет. Возможно у них не хватает политического опыта, но они готовы слышать чаяния людей, помогать решать их проблемы и защищать права», — цитирует пресс-служба слова нового координатора городской партячейки.