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Экс-министр образования НСО Федорчук возглавил новосибирское отделение в ЛДПР

Он вступил в партию 31 января 2025 года.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Бывший министр образования Новосибирской области и экс-руководитель департамента молодёжной политики региона Сергей Федорчук назначен исполняющим обязанности координатора Новосибирского городского отделения ЛДПР. Информацию об этом в четверг, 3 апреля распространила пресс-служба регионального отделения партии.

«Сегодня мы формируем партийную организацию ЛДПР в Новосибирске нового типа, которая выдвинет на передовые позиции молодёжь до 25 лет. Возможно у них не хватает политического опыта, но они готовы слышать чаяния людей, помогать решать их проблемы и защищать права», — цитирует пресс-служба слова нового координатора городской партячейки.

Напомним, Сергей Федорчук вступил в ЛДПР 31 января 2025 года. По данным региональных СМИ, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в региональное Заксобрание, которые пройдут 14 сентября 2025 года.

Ещё одним имеющим медийную узнаваемость членом этой партии в конце прошлого года стала директор Новосибирской филармонии, экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.