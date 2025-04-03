Венгрия заявила о выходе из МУС во время визита Нетаньяху

Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС), так как его деятельность в современном мире «отличается от первоначальной цели». Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, процедуру выхода инициировали 3 апреля. В этот же день в Будапешт приехал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил агентству MTI глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Юридическая процедура запущена в четверг, 3 апреля, на фоне четырехдневного визита в Будапешт премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в отношении которого действует решение МУС об аресте. Это первая его зарубежная поездка с момента выдачи ордера.
~Гуляш пояснил, что деятельность МУС в последнее время «вызывала серьезные опасения» на международном уровне~.
По его словам, суд не поддерживали США, Китай и Турция (которые никогда не были его членами), а будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск дали понять, что будут игнорировать политически мотивированные решения МУС, несмотря на обязательства перед ним.
Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что в последние годы МУС изменился, поэтому Венгрия не хочет быть его частью:
«Это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд».
Пресс-служба МУС заявила, что Венгрия, несмотря на намерение выйти из организации, обязана сотрудничать с судом.
«Что касается визита Нетаньяху, суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест», — говорится в сообщении.
При этом израильский премьер, комментируя решение Венгрии, назвал его «смелым и принципиальным».
За что МУС хочет арестовать Нетаньяху.
Ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта был выдан Международным уголовным судом 21 ноября 2024 года в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа. Суд посчитал, что они «намеренно и сознательно» без явной военной необходимости лишили мирное население Газы доступа к еде, воде, лекарствам, электричеству и предметам первой необходимости, что привело к гуманитарной катастрофе и гибели тысяч людей.
Во время предварительного расследования МУС было заявлено о «разумных основаниях предполагать», что ~Нетаньяху и Галант виновны в целенаправленном использовании голода как метода ведения войны, а также в убийствах, преследованиях и «других бесчеловечных деяниях»~ в отношении гражданского населения Газы.
В Израиле претензии МУС отвергали и отвергают. По сообщению The Guardian, Нетаньяху назвал выданные судом ордера на его арест антисемитскими, а обвинения — «абсурдными и ложными». Схожее мнение тогда высказали и власти США, сообщившие, что они «категорически отвергают» это решение и «глубоко обеспокоены процессуальными ошибками», которые к нему привели.
Ту же позицию занял и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он назвал решение суда «возмутительно наглым» и «циничным» и заявил, что Будапешт не будет его исполнять.
«Я гарантирую господину Нетаньяху, если он приедет, что решение не будет иметь силы в Венгрии и что мы не будем следовать его условиям»,
После этого Нетаньяху поблагодарил Орбана за высказанную им «моральную ясность» заявил, что в этом вопросе «Венгрия выступает на стороне справедливости и правды».
Утром 3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, который, как сообщает Le Monde, продлится до 6 апреля. У него запланировано несколько встреч с Орбаном.
Что такое МУС?
В соответствии с Римским статутом 1998 года, Международный уголовный суд рассматривает дела по четырем категориям тяжких преступлений: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Цель разбирательств — привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях и обеспечить справедливость для жертв.
По состоянию на ноябрь 2024 года участниками Международного уголовного суда были 124 государства, которые должны исполнять его решения. При этом многие ведущие страны, такие как ~США, Китай и Россия, не признают его юрисдикцию.~
Решения МУС не могут превалировать над внутренними правилами и законами государств-участников. Системы принудительного исполнения решений МУС также не существует.
Страны мира расходятся по вопросу возможности привлечения к международной ответственности высших должностных лиц государств. Уже после вступления в силу Римского статута (это произошло в 2002 году) Международный суд ООН и Комиссия международного права ООН подтвердили право глав государств на иммунитет от уголовной юрисдикции и неприкосновенность.