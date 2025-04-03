Венгрия заявила о выходе из МУС во время визита Нетаньяху

Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС), так как его деятельность в современном мире отличается от первоначальной цели . Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, процедуру выхода инициировали 3 апреля. В этот же день в Будапешт приехал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.