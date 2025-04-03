В омском ЗС готовят обращение к Путину по статусам пяти городов

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» введен в Российской Федерации в 2020 году «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Омск стал одним из 20 населенных пунктов, которым оно было присвоено в первую очередь, в июле 2020 года. В конце 2021 года в районе улицы Лизы Чайкиной открыли стелу «Город трудовой доблести».