В омском ЗС готовят обращение к Путину по статусам пяти городов

На уровне Законодательного Собрания Омской области подготовлены обращения на имя президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» еще пяти населенным пунктам Омской области. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне депутаты областного Заксобрания добиваются признания такого статуса для Калачинска, Исилькуля, Тюкалинска, Называевска и Тары.
По информации «СуперОмска», на текущий момент инициатива проходит формальные процедуры на уровне областного парламента, ее предстоит рассмотреть членам комитетов ЗС по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» введен в Российской Федерации в 2020 году «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Омск стал одним из 20 населенных пунктов, которым оно было присвоено в первую очередь, в июле 2020 года. В конце 2021 года в районе улицы Лизы Чайкиной открыли стелу «Город трудовой доблести».