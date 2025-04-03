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В омском ЗС готовят обращение к Путину по статусам пяти городов

Омские депутаты обратятся к президенту с предложением присвоить звание «Город трудовой доблести» еще пяти населенным пунктам региона.

На уровне Законодательного Собрания Омской области подготовлены обращения на имя президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» еще пяти населенным пунктам Омской области. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне депутаты областного Заксобрания добиваются признания такого статуса для Калачинска, Исилькуля, Тюкалинска, Называевска и Тары.

По информации «СуперОмска», на текущий момент инициатива проходит формальные процедуры на уровне областного парламента, ее предстоит рассмотреть членам комитетов ЗС по образованию, науке, культуре и молодежной политике.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» введен в Российской Федерации в 2020 году «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Омск стал одним из 20 населенных пунктов, которым оно было присвоено в первую очередь, в июле 2020 года. В конце 2021 года в районе улицы Лизы Чайкиной открыли стелу «Город трудовой доблести».